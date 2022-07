Molestie a Greta Beccaglia, chiesto il rinvio a giudizio per il tifoso (Di sabato 9 luglio 2022) La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Serrani, ristoratore marchigiano 45enne e tifoso della Fiorentina che il 27 novembre 2021 ha molestato in diretta Greta Beccaglia, cronista di Toscana Tv mentre stava effettuando un collegamento in occasione di Fiorentina-Empoli. L’accusa che gli viene contestata è di violenza sessuale. La decisione arriva in seguito alla denuncia che era stata presentata dalla giornalista. Ora l’uomo potrebbe andare incontro a un processo: sulla base di quanto riporta il Corriere Fiorentino, il suo comportamento non può essere considerato una semplice bravata. Al termine della partita, infatti, lui si era avvicinato alla reporter e le aveva toccato il fondoschiena. Determinante per riuscire a risalire all’identità di Serrani è stato il ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 9 luglio 2022) La Procura di Firenze hailper Andrea Serrani, ristoratore marchigiano 45enne edella Fiorentina che il 27 novembre 2021 ha molestato in diretta, cronista di Toscana Tv mentre stava effettuando un collegamento in occasione di Fiorentina-Empoli. L’accusa che gli viene contestata è di violenza sessuale. La decisione arriva in seguito alla denuncia che era stata presentata dalla giornalista. Ora l’uomo potrebbe andare incontro a un processo: sulla base di quanto riporta il Corriere Fiorentino, il suo comportamento non può essere considerato una semplice bravata. Al termine della partita, infatti, lui si era avvicinato alla reporter e le aveva toccato il fondoschiena. Determinante per riuscire a risalire all’identità di Serrani è stato il ...

infoitinterno : Molestie alla giornalista Greta Beccaglia, arriva il rinvio a giudizio per il tifoso - infoitinterno : Molestie a Greta Beccaglia fuori dallo stadio, chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Serrani - infoitinterno : Andrea Serrani e le molestie alla cronista Greta Beccaglia: la Procura chiede il processo - infoitinterno : Molestie a Greta Beccaglia: la procura chiede il processo per il tifoso - infoitinterno : Molestie a Greta Beccaglia: chiesto il processo per il tifoso della Fiorentina -