Miwa Energia | il mercato si apre col botto | un volto nuovo e un ritorno

Benevento – Si parte in quarta e come sempre laè protagonista delestivo. Questa volta, però, già dai primissimi giorni le ufficialità sono di quelle in cui raramente ci si imbatte. La compagine della famiglia Zullo potrà giovare di due nuovi giocatori, tra cui una novità assoluta e undal sapore amarcord. Arrivano all'ombra della Dormiente, infatti, Simone Lucarelli ala-pivot ex Potenza e la guardia Taylor Garcia ex Sala Consilina e già protagonista a Benevento nella stagione 19/20. Importantissimo l'ingaggio di Lucarelli, ala forte di 198cm classe '96 che l'anno scorso ha brillato a Potenza con i suoi 392 punti e 13,1 di media nella season. Il giovane perugino, con un lungo passato nell'Aurora Jesi ed esperienze in B con Lugo e Teramo, colmerà al meglio il ...

