Miriana Trevisan si confessa: “Stavo male e non volevo dirlo”, la verità dopo 5 mesi (Di sabato 9 luglio 2022) Miriana Trevisan é l’ex gieffina che di confessa dopo 5 mesi dalla chiusura del reality. Le sue parole hanno sconcertato tutti. Miriana Trevisan e Delia Duran al GF Vip (Mediasetplay screenshot)Miriana Trevisan ha partecipato alla ultima edizione del GF Vip ma ha raccontato la verità solo oggi. Che cosa ha detto la showgirl dopo 5 mesi? Miriana Trevisan è stata una grandissima protagonista del GF vip di Alfonso Signorini. l’edizione appena trascorsa è stata molto lunga e la vita dei gieffini non è stata sempre facile. Era logico che non potessero andare tutti d’accordo, ma già dopo un paio di mesi dalla messa in onda ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022)é l’ex gieffina che didalla chiusura del reality. Le sue parole hanno sconcertato tutti.e Delia Duran al GF Vip (Mediasetplay screenshot)ha partecipato alla ultima edizione del GF Vip ma ha raccontato lasolo oggi. Che cosa ha detto la showgirlè stata una grandissima protagonista del GF vip di Alfonso Signorini. l’edizione appena trascorsa è stata molto lunga e la vita dei gieffini non è stata sempre facile. Era logico che non potessero andare tutti d’accordo, ma giàun paio didalla messa in onda ...

Pubblicità

Chiara200212 : La Trevisan ha deciso di ucciderci tutti ?????? @MIRIANA_TREV sei pazzesca ?? - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan torna a parlare di Soleil, dopo il GF Vip nessun rancore, si aspettava di non essere invitata al c… - PadreDeiCieli : @Iperborea_ Ci stava anche ‘mi dispiace non esser stata invitata da soleil ma soffro di più per miriana trevisan’ - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sul compleanno di Soleil Sorge: 'Non sono stata invitata ma..' - Vale3visan : Le dirette improvvisate della Trevisan non le batterà mai nessuno ??????? @MIRIANA_TREV -