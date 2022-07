Milly Carlucci divina al Taormina film festival | ecco come si è presentata

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 9 luglio 2022)si può dire sia uno dei volti più in risalto del palinsesto Rai, le sue trasmissioni in prima serataBallando con le Stelle e il Cantante Mascherato sono, infatti, tra le più seguite in assoluto. La splendida conduttrice pochi giorni fa si è mostrata alcon un abito elegantissimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.