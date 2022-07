Milan, Manchester United su Tomori (Di sabato 9 luglio 2022) Milan- Il Milan continua la sua preparazione pre-stagionale, dopo aver riscattato Messias, Maldini e Massara continuano il loro lavoro. Ma attenzione alle trattative in uscita. . Notizia delle ultime ore è quello di un interessamento del Manchester United per Fikayo Tomori. Erik Teen Haag chiede il giusto rinforzo per la difesa visto la partenza di Lindelof e un Maguire che non convince a pieno. Il difensore inglese, è un difensore forte e molto roccioso che ricordiamo per la sua duttilità in quanto può essere schierato terzino. È molto atletico e veloce, oltre a essere forte negli interventi in tackle, nel gioco aereo, nelle intercettazioni e nei contrasti. Inoltre dispone di buone doti di impostazione. Arrivato in uscita dal Chelsea in prestito, l’Inglese ha convinto tutti soprattutto Maldini che lo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione pre-stagionale, dopo aver riscattato Messias, Maldini e Massara continuano il loro lavoro. Ma attenzione alle trattative in uscita. . Notizia delle ultime ore è quello di un interessamento delper Fikayo. Erik Teen Haag chiede il giusto rinforzo per la difesa visto la partenza di Lindelof e un Maguire che non convince a pieno. Il difensore inglese, è un difensore forte e molto roccioso che ricordiamo per la sua duttilità in quanto può essere schierato terzino. È molto atletico e veloce, oltre a essere forte negli interventi in tackle, nel gioco aereo, nelle intercettazioni e nei contrasti. Inoltre dispone di buone doti di impostazione. Arrivato in uscita dal Chelsea in prestito, l’Inglese ha convinto tutti soprattutto Maldini che lo ...

