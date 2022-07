Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - sportli26181512 : Milan, ecco il 'violinista' Adli: 'La Champions, che sogno. Il mio idolo? Zidane': Milan, ecco il 'violinista' Adli… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milan, ecco il 'violinista' Adli: 'La Champions, che sogno. Il mio idolo? Zidane' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, ecco il 'violinista' Adli: 'La Champions, che sogno. Il mio idolo? Zidane' -

Radio Rossonera

L'anno scorso ho visto tutte le gare del. Leao, Theo e Kalulu mi hanno impressionato. Con Pierre abbiamo giocato insieme nelle giovanili. Non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia".Sogno Champions L'approdo alpermetterà ad Adli di esaudire un grande desiderio: " La ... Dopo un anno di attesa, ora per Adlil'occasione per dimostrare di aver imparato qualcosa anche da ... Serginho: "Milan, ecco il nome perfetto come numero 10" Nicolò Zaniolo è ancora al centro del mercato. Ora arriva una nuova possibile svolta: la Juventus rimarrebbe così a mani vuote ...Le prime parole da rossonero dell'ex Bordeaux, intervistato dal Milan Tv: "Arrivare qui era il mio obiettivo, i tanti francesi in squadra mi aiuteranno ad ambientarmi" ...