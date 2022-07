Milan, Adli e le prime parole da rossonero / VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) In questa VIDEO news Yacine Adli, francese classe 2000 e nuovo arrivo del Milan, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale. Idee chiare e grande voglia di fare: "Adli si presenta: "Il Milan è più importante di tutto"". Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022) In questanews Yacine, francese classe 2000 e nuovo arrivo del, ha rilasciato ledichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale. Idee chiare e grande voglia di fare: "si presenta: "Ilè più importante di tutto"".

Pubblicità

acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - AntoVitiello : #Adli a #Milan TV: 'Orgoglioso di essere in uno dei club più importanti al mondo, una squadra mitica. #Bennacer è u… - AntoVitiello : CONVOCATI #Milan LUNEDI’ 4 LUGLIO Jungdal – Tatarusanu – Mirante Coubis – Bartesaghi – Gabbia – Incorvaia – Miche… - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: #Adli a #Milan TV: 'Orgoglioso di essere in uno dei club più importanti al mondo, una squadra mitica. #Bennacer è uno de… - MuhSaIrman : RT @acmilan: ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è più importa… -