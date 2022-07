Milan, accordo col Lille per Renato Sanches: il portoghese attende ancora il PSG (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero trovato l’accordo col Lille per Renato Sanches, ma il portoghese vorrebbe ancora il PSG Il quotidiano portoghese Record rilancia la notizia sul futuro di Renato Sanches. Il Milan avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Lille per il cartellino del centrocampista sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Tuttavia il portoghese preferirebbe il PSG ai rossoneri, desideroso di riunirsi al suo ex allenatore Galtier. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato: i rossoneri avrebbero trovato l’colper, ma ilvorrebbeil PSG Il quotidianoRecord rilancia la notizia sul futuro di. Ilavrebbe infatti raggiunto uncon ilper il cartellino del centrocampista sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Tuttavia ilpreferirebbe il PSG ai rossoneri, desideroso di riunirsi al suo ex allenatore Galtier. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

