Migranti, nave della Marina a Lampedusa per svuotare l'hotspot entro lunedì (Di sabato 9 luglio 2022) - La San Marco in giornata imbarcherà 600 degli oltre 1800 ospiti del centro di accoglienza ormai al collasso. Altri trasferimenti con le motovedette della Guardia Costiera e GdF Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) - La San Marco in giornata imbarcherà 600 degli oltre 1800 ospiti del cdi accoglienza ormai al collasso. Altri trasferimenti con le motovedetteGuardia Costiera e GdF

