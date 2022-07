Migranti | l' hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso

(Di sabato 9 luglio 2022) - Ci sono oltre 1800 persone in condizioni igienico sanitarie drammatiche in una struttura che ne può accogliere 360. Lamorgese: come ogni estate siamo sotto pressione

- Ci sono oltre 1800 persone in condizioni igienico sanitarie drammatiche in una struttura che ne può accogliere 360. Lamorgese: come ogni estate siamo sotto pressioneDa diversi giorni, l'di Lampedusa - dove, dopo una notte di stop agli sbarchi, c'erano 1. Sulla questioneinterviene il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: 'E' un problema che ...Contiamo entro lunedì di svuotare completamente l'hotspot". Lo ha detto, seguendo al molo Favarolo le prime operazioni di trasferimento dei migranti, il neo sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.La nave San Marco della Marina è a Lampedusa. A piccoli gruppi, i migranti - già pre-identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid - saranno trasferiti dalle forze dell'ordine ...