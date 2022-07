Migranti | l' hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso Attesi 600 nuovi arrivi in giornata

Pubblicità

fattoquotidiano : Migranti, l’hotspot di Lampedusa è al collasso: pià di 1800 persone su 350 posti disponibili - LegaSalvini : SBARCHI DI MIGRANTI E HOTSPOT AL COLLASSO, VICESINDACO LAMPEDUSA SI RIVOLGE A #SALVINI - blogsicilia : #notizie #sicilia Emergenza migranti all’hotspot di Lampedusa, arriva il direttore dei Servizi immigrazione -… - SiciliaTV : E' atteso per oggi l'arrivo della nave San Marco della Marina militare per trasferire in giornata... #lampedusa… - mariolinocalcin : RT @ilgiornale: #Lampedusa è in ginocchio. Nell' hotspot adesso si trovano 1.800 persone, a fronte dei 350 migranti che potrebbe ospitare.… -

- Ci sono oltre 1800 persone in condizioni igienico sanitarie drammatiche in una struttura che ne può accogliere 360. Lamorgese: come ogni estate siamo sotto pressioneNell'di contrada Imbriacola la situazione è ormai fuori controllo. Ai nuovi sbarchi non ... non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!' I, quegli ultimi "che Gesù ci ...Ci sono oltre 1800 persone in condizioni igienico sanitarie drammatiche in una struttura che ne può accogliere 360. Lamorgese: come ogni estate siamo sotto pressione ...Il sopralluogo per via dell’enorme numero di ospiti. Entro oggi previsto il trasferimento di 600 migranti per alleggerire la pressione.