Mick Schumi: 'Che sfida con Hamilton. Ero più veloce di Magnussen, ma il team...' (Di sabato 9 luglio 2022) Nono, dunque appena fuori dalla zona punti della sprint race. Non è bastata a Mick Schumacher la bella lotta contro Lewis Hamilton , con l'inglese che lo ha passato nel finale assicurandosi l'ottava ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 luglio 2022) Nono, dunque appena fuori dalla zona punti della sprint race. Non è bastata aSchumacher la bella lotta contro Lewis, con l'inglese che lo ha passato nel finale assicurandosi l'ottava ...

StoLeNBody : stiamo sul divano a urlare “vai schumi” come vent’anni fa, chi l’avrebbe mai detto! Bellissima lotta di Mick #AustrianGP - HeelGianz : Da quando ho detto che non era da F1, mick Schumi si è dato una svegliata - manuoliveirac : A corrida do ano do mick schumi - _diana87 : La gara di Mick, papà Schumi sarebbe fiero di lui ??? #AustrianGP - fast_hearts : @poesiadeimotori zì, letteralmente l? mi? coinquilin? che tifa Ferrari da quando è nat?, che Schumi è il suo eroe e… -