Michelle Hunziker? Non sono una persona invidiosa | Alena Seredova | una strana rivelazione

Alena Seredova non segue Michelle Hunziker sui social ed è lei stessa a spiegare il perché. Confidandosi con i propri fan, infatti, la modella ceca di 44 anni ha detto: "Perché non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho. Sento persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti), perciò… Così non vale? Almeno 5 punti?". La showgirl, insomma, non si è affatto sottratta alla domanda posta da un suo fan e in tranquillità e sincerità ha spiegato le sue ragioni. Il motivo per cui non segue la Hunziker e probabilmente altri personaggi noti è dato dal poco interesse a guardare le vicende social di persone ...

