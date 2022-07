Messina | ‘assalito’ da sciame di api e calabroni | morto operaio

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 59 anni,, è, sembrerebbe per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da unodi api ementre si stava recando a lavoro a Letojanni, nel messinese. La notizia è riportata stamane da ‘La Gazzetta del Sud’. Pare che la vittima avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo. Una volta trasportato in ospedale e’poco dopo. Sulla salma dell’uomo eseguita l’autopsia per capire la causa del decesso. L'articolo proviene da Italia Sera.