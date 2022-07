Mercedesz Henger una furia contro il suo ex fidanzato Lucas Peracchi, le sue parole sono al veleno (Di sabato 9 luglio 2022) Lucas Peracchi ha parlato male della sua ex compagna mentre si trovava in Honduras. L’ex gieffina Mercedesz Henger tornata in Italia lo ha zittito. parole al veleno quelle tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed il suo ex fidanzato nonché ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. I due sono stati sicuramente molto innamorati e la loro storia d’amore è stata piuttosto intensa e passionale ma finita nel peggiore dei modi. Tante le ripicche ed anche le frecciatine che i due si sono scambiati a distanza e soprattutto attraverso i social network. Proprio durante la partecipazione di Mercedesz ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 luglio 2022)ha parlato male della sua ex compagna mentre si trovava in Honduras. L’ex gieffinatornata in Italia lo ha zittito.alquelle tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed il suo exnonché ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di. I duestati sicuramente molto innamorati e la loro storia d’amore è stata piuttosto intensa e passionale ma finita nel peggiore dei modi. Tante le ripicche ed anche le frecciatine che i due siscambiati a distanza e soprattutto attraverso i social network. Proprio durante la partecipazione di...

