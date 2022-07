Mercato | rinnovi e obiettivi del Napoli | tutte le parole di Spalletti e Giuntoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiLucianoe Cristianopresentano la nuova stagione delda Dimaro per la prima conferenza stampa della nuova stagione. LediKvaratskhelia e Olivera: “I due nuovi acquisti hanno le qualità per stare in un contesto come il nostro”.: “Per altre situazioni dile mettereiinsieme, so dove si va a parare, su Koulibaly, Mertens, Fabian, i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati ilpotrà disputare partite importanti come nel precedente campionato. Ilsarà in condizione di offrire un grande campionato, è chiaro che per il contatto che ho con la società e di questo parlerà, il club sta ...