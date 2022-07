Mercato Milan – Tomori piace al Manchester United, ma nessun allarme (Di sabato 9 luglio 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Interesse del Manchester United per Fikayo Tomori, ma nessun allarme: pronto il rinnovo Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022) Le ultime suldel. Interesse delper Fikayo, ma: pronto il rinnovo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN Trovato l’accordo con il #Lille per #RenatoSanches. I rossoneri lavorano alla trattativa per p… - zazoomblog : Mercato Milan – Castillejo in partenza: vuole tornare in Spagna - News - #Mercato #Milan #Castillejo #partenza: - milan_corner : RT @Drezzimovic: Sono con te amico @milan_corner 'Milanisti, fratelli miei! Vedo i vostri dubbi riguardo il mercato che potrebbero afferra… -