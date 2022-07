MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere | indizio di mercato? Parla Adli

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Milan, il punto sulle uscite: Daniel Maldini verso il Verona, su Bakayoko c'è il Marsiglia: I rinnovi di contratto di… - sportli26181512 : Milan, il punto sulle uscite: Daniel Maldini verso il Verona, su Bakayoko c'è il Marsiglia: I rinnovi di contratto… -

Il calciatore sarebbe sempre più vicino ai rossoneri Il portale belga HLN rilancia un'importante notizia sul futuro di Charles De Ketelaere, concreto obiettivo didel. Il classe 2001 ...... come le vittorie in casa die Napoli. Il nuovo tecnico Luca Gotti, che torna in pista in ... Kornvig, Capradossi, Dido, Stijepovic e Ellertson, colspezzino che si concentra come sempre ...Charles De Keteleare, grande obiettivo del Milan in questa sessione di mercato estiva, non è sceso in campo nel match amichevole tra il Brugge e ...“Cavani Seguiremo l’evolversi del mercato passo passo, faccio un discorso generale. Adesso rinforziamo la rosa ora con giovani validi e qualche tassello esperto per la categoria, poi nella fase final ...