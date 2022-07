Melissa Satta, “che qu…..adro!” La sua posa sexy scatena i follower (Di sabato 9 luglio 2022) Finalmente ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Mattia Rivetti e ha archiviato per sempre la sua storia con Kevin Prince Boateng. E’ proprio durante una fuga di relax con il suo compagno, che le scattano la foto che ha incantato i suoi follower. Si sta concedendo una fuga d’amore con la sua ritrovata felicità. Sia Melissa che Kevin, infatti, ora hanno un nuovo amore e mantengono i rapporti di rispetto e di stima soprattutto per il bene del loro bambino Maddox. Melissa Satta (fonte web)Melissa Satta, showgirl, modella e influencer di successo Melissa Satta intraprende la sua carriera nel mondo dello spettacolo non appena diciannovenne, nel 2005, dopo aver terminato la maturità classica ed essersi iscritta all’università ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 luglio 2022) Finalmente ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Mattia Rivetti e ha archiviato per sempre la sua storia con Kevin Prince Boateng. E’ proprio durante una fuga di relax con il suo compagno, che le scattano la foto che ha incantato i suoi. Si sta concedendo una fuga d’amore con la sua ritrovata felicità. Siache Kevin, infatti, ora hanno un nuovo amore e mantengono i rapporti di rispetto e di stima soprattutto per il bene del loro bambino Maddox.(fonte web), showgirl, modella e influencer di successointraprende la sua carriera nel mondo dello spettacolo non appena diciannovenne, nel 2005, dopo aver terminato la maturità classica ed essersi iscritta all’università ...

ascortes97 : RT @erclab_tweet: Comunque ragazzi questi sono gli unici motivi per cui la Satta sta a #skycalcioclub... A sto punto io propongo a #skyspor… - IlPittoreYA : RT @erclab_tweet: Comunque ragazzi questi sono gli unici motivi per cui la Satta sta a #skycalcioclub... A sto punto io propongo a #skyspor… - AndRisolo17 : @iccassivuci Gio ma la sai fare la pasta alla Melissa Satta? Però è complicata eh - erclab_tweet : Comunque ragazzi questi sono gli unici motivi per cui la Satta sta a #skycalcioclub... A sto punto io propongo a… - infoitcultura : Melissa Satta e Mattia Rivetti/ Vacanze in Sardegna: baci e coccole in spiaggia -