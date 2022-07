Matrimonio di Damiano Carrara | il meraviglioso abito di Chiara | la cerimonia | gli ospiti vip

Leggi su dilei

(Di sabato 9 luglio 2022) FinalmenteMaggenti sono riusciti a pronunciare il fatidico sì: nonostante le difficoltà e gli ostacoli in cui si sono imbattuti negli ultimi mesi, il loro amore ha trionfato. Ilda sogno si è svolto a Lucca, l’amata città natale del famoso chef, davanti a tantissimivip. Ecco tutti i dettagli della splendidasi è sposato: la location La romantica proposta era arrivata più di un anno fa, come annunciato in un bellissimo post su Instagram che confermava un’indiscrezione ormai sulla bocca di tutti. Ma il primo tentativo diMaggenti è andato a vuoto: a pochissime settimane dalla data prevista, lo scorso giugno ...