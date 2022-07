Marmolada, presidente Cai: “Una follia pensare alle bandiere rosse” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Rivedere le regole, investire in prevenzione, ma soprattutto non demonizzare la montagna dove il rischio zero non esiste. Antonio Montani, presidente nazionale del Cai, è venuto a guardare con i suoi occhi la valanga di ghiaccio, detriti e rocce che domenica 3 luglio ha travolto almeno dieci alpinisti sulla Marmolada. “Una tragedia che sa di disgrazia”, spiega all’Adnkronos. “La formazione per chi frequenta l’ambiente alpinistico è lunga e complessa, e si basa molto sull’esperienza; ci sono naturalmente delle regole – non si va soli, non si procede slegati, evitare le ore più calde -, ma sono difficilmente sintetizzabili. Più approfondisco quanto accaduto più mi sembra una cosa particolare, non tanto nel fenomeno, i distacchi dei seracchi ci sono sempre stati, ma nelle dimensioni. Se fossi stato sulla Marmolada domenica ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Rivedere le regole, investire in prevenzione, ma soprattutto non demonizzare la montagna dove il rischio zero non esiste. Antonio Montani,nazionale del Cai, è venuto a guardare con i suoi occhi la valanga di ghiaccio, detriti e rocce che domenica 3 luglio ha travolto almeno dieci alpinisti sulla. “Una tragedia che sa di disgrazia”, spiega all’Adnkronos. “La formazione per chi frequenta l’ambiente alpinistico è lunga e complessa, e si basa molto sull’esperienza; ci sono naturalmente delle regole – non si va soli, non si procede slegati, evitare le ore più calde -, ma sono difficilmente sintetizzabili. Più approfondisco quanto accaduto più mi sembra una cosa particolare, non tanto nel fenomeno, i distacchi dei seracchi ci sono sempre stati, ma nelle dimensioni. Se fossi stato sulladomenica ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - crocerossa : “Neanche la tragedia della #Marmolada è riuscita a scuotere le coscienze. Sui #cambiamenticlimatici paghiamo ogni g… - ilmessaggeroit : #marmolada, ricerche continue con i droni. Il presidente Cai: «Non demonizzare la #montagna, il rischio zero non es… - ledicoladelsud : Marmolada, presidente Cai: “Una follia pensare alle bandiere rosse” -