Marmolada | il giorno del lutto | identificati col Dna gli 11 morti

(Di sabato 9 luglio 2022) Nuove ricerche in quota, recuperati oggetti che apparterrebbero all’ultimo disperso. Oggi a Canazei messa per gli undici. I familiari delle vittime: «Bisogna far luce»

Pubblicità

CarloVerdelli : #Marmolada Magnifico Antonio Scurati che su @Corriere scrive: “Noi siamo i sepolti e i seppellitori. Il giorno del… - crocerossa : “Neanche la tragedia della #Marmolada è riuscita a scuotere le coscienze. Sui #cambiamenticlimatici paghiamo ogni g… - Agenzia_Ansa : 'Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste. Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio di… - persempre_news : #9luglio #Marmolada #canazei Marmolada, nel giorno del lutto cittadino in Val di Fassa proseguono le ricerche con… - scheerenberger : RT @Tg3web: A quasi una settimana dal distacco di una parte del ghiacciaio del Marmolada, oggi è giorno di lutto a Canazei e in tutta la Va… -

L'ipocrisia è tale che ildopo aver commemorato le vittime della tragedia della, Draghi e mezzo governo sono volati ad Ankara a stringere le mani di Erdogan (da loro stessi definito ..., concluse le ricerche via terra. Ritrovati altri resti e materiale tecnico. Ma le ricerche via terra e con l'ausilio dei droni proseguono anche oggi,di lutto cittadino in Val di ...L'undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada sarebbe stata recuperata. A quanto apprende l'ANSA i resti dell'ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazio ...L'ex nuotatore Massimiliano Rosolino finisce al centro della bufera per uno scatto realizzato con alle spalle la Marmolada. Ma cosa è accaduto Massimiliano Rosolino lo conosciamo tutti per essere l'e ...