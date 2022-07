Pubblicità

monikindaaaa : Marmolada: identificate tutte le vittime, sono undici - GiornaleVicenza : ?? ULTIMA ORA #marmolada Identificate tutte le 11 vittime della tragedia sulla Marmolada - localteamtv : Marmolada, il punto con i Ris: 'identificate tutte le vittime' #GiampietroLago #Ris #Marmolada #localteam - infoitinterno : Identificate tutte le 11 vittime della Marmolada - infoitinterno : Marmolada, tutte le 11 vittime identificate col Dna: ecco chi erano. Oggi lutto cittadino in Val di Fassa -

- Mancava all'appello il più giovane, Nicolò Zavatta, 22 anni. Ora tutte le 11 vittime hanno un nome, grazie agli esami del Dna. Continuano comunque le ricerche con i droni, tutte le 11 vittimecol Dna: ecco chi erano. Oggi lutto cittadino in Val di Fassa, trovati altri resti umani in una zona non ancora battuta dalle ricerche,...La Federazione Italiana Nuoto apprende con profondo dolore che è stato identificato anche il corpo della signora Erica Campagnaro, mamma di Ettore Miotti, 16 anni, atleta agonista della società Team V ...Anche i resti dell’ultima vittima della strage della Marmolada sono stati recuperati e identificati: il bilancio definitivo della tragedia è così di 11 morti e 7 feriti, travolti domenica scorsa dal c ...