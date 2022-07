Marco Liorni ha deciso: “Costretto a fermarmi”, scelta che sorprende tutti (Di sabato 9 luglio 2022) Dichiarazioni sorprendenti quelle del conduttore Marco Liorni che annuncia uno stop forzato per il suo programma: svelato anche il motivo L’annuncio di Marco Liorni (screenshot RaiPlay)Tra i volti più seguiti del momento c’è senza dubbio Marco Liorni. Il conduttore è ormai un nome importantissimo per la Rai e per il suo pubblico. Negli ultimi anni è diventato parte integrante della rete televisiva e ci sarà spazio per lui anche nella prossima stagione. Liorni sarà infatti al timone di Reazione a Catena fino al prossimo mese di ottobre: una durata maggiore di quella consueta. Inoltre, il conduttore sarà alla guida di una nuova edizione di Italia Sì. Dalle sue parole è però emerso un altro dettaglio interessante della prossima stagione: per alcune ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022) Dichiarazioninti quelle del conduttoreche annuncia uno stop forzato per il suo programma: svelato anche il motivo L’annuncio di(screenshot RaiPlay)Tra i volti più seguiti del momento c’è senza dubbio. Il conduttore è ormai un nome importantissimo per la Rai e per il suo pubblico. Negli ultimi anni è diventato parte integrante della rete televisiva e ci sarà spazio per lui anche nella prossima stagione.sarà infatti al timone di Reazione a Catena fino al prossimo mese di ottobre: una durata maggiore di quella consueta. Inoltre, il conduttore sarà alla guida di una nuova edizione di Italia Sì. Dalle sue parole è però emerso un altro dettaglio interessante della prossima stagione: per alcune ...

Pubblicità

MarioManca : Marco Liorni genio del male che li ha fatti friggere per i cinque minuti più lunghi della loro vita. #reazioneacatena - GretaSmara : Marco Liorni in questa edizione ha deciso che lo studio deve diventare una balera. #reazioneacatena - xbrsmile : in questo momento a reazione a catena una ha detto 'mondo' e marco liorni ha iniziato a cantare IL MONDOOO NON SI É… - gaetano19762010 : RT @bubinoblog: #ReazioneaCatena vede il 30%. Il game show di Marco Liorni raccoglie infatti 3,5 milioni di telespettatori con il 29,67% di… - dennismantovan : RT @Baccotvnews: Liorni risponde con i botti a chi lo definisce noioso e non capace, cosa non vera. E' educato e professionale, perfetto pe… -