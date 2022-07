Marco Liorni annuncia un cambiamento per ItaliaSì: saltano delle puntate (Di sabato 9 luglio 2022) Attualmente in onda con Reazione a catena, quiz show che continua a riscuotere grande successo, Marco Liorni tornerà al timone di ItaliaSì in autunno. Il conduttore ha già annunciato che il suo format invernale dovrà saltare qualche puntata. Pertanto, ci sarà un cambio di programmazione. Marco Liorni: cambiamento in arrivo per ItaliaSì Intervistato dal settimanale Intimità, Marco Liorni si è raccontato a cuore aperto. Il conduttore, attualmente in televisione con il quiz show Reazione a catena, tornerà al timone di ItaliaSì in autunno. Per un periodo, porterà in tv entrambi i programmi, ma dovrà anche adeguarsi ad un cambio dei palinsesti. Nello specifico, Marco dovrà saltare qualche ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 luglio 2022) Attualmente in onda con Reazione a catena, quiz show che continua a riscuotere grande successo,tornerà al timone diin autunno. Il conduttore ha giàto che il suo format invernale dovrà saltare qualche puntata. Pertanto, ci sarà un cambio di programmazione.in arrivo perIntervistato dal settimanale Intimità,si è raccontato a cuore aperto. Il conduttore, attualmente in televisione con il quiz show Reazione a catena, tornerà al timone diin autunno. Per un periodo, porterà in tv entrambi i programmi, ma dovrà anche adeguarsi ad un cambio dei palinsesti. Nello specifico,dovrà saltare qualche ...

Pubblicità

MarioManca : Marco Liorni genio del male che li ha fatti friggere per i cinque minuti più lunghi della loro vita. #reazioneacatena - GretaSmara : Marco Liorni in questa edizione ha deciso che lo studio deve diventare una balera. #reazioneacatena - xbrsmile : in questo momento a reazione a catena una ha detto 'mondo' e marco liorni ha iniziato a cantare IL MONDOOO NON SI É… - gaetano19762010 : RT @bubinoblog: #ReazioneaCatena vede il 30%. Il game show di Marco Liorni raccoglie infatti 3,5 milioni di telespettatori con il 29,67% di… - dennismantovan : RT @Baccotvnews: Liorni risponde con i botti a chi lo definisce noioso e non capace, cosa non vera. E' educato e professionale, perfetto pe… -

Marco Liorni annuncia un cambio di programma: 'In autunno succederà..." Marco Liorni ha ripreso il suo posto al timone di Reazione a catena. Il game show estivo di Rai1 si sta confermando come al solito una macchina da guerra in termini di ascolti e il format andrà avanti ... Reazione a catena, doppia sorpresa per Liorni! Non solo Amadeus in studio La giornata di ieri martedì 5 luglio è stata una di quelle speciali per Marco Liorni . Il noto conduttore Rai ha guidato un'altra puntata del suo Reazione a catena , cavallo che si sta rivelando come al solito vincente per mamma Rai. Il presentatore ha condotto un'altra ... Lanostratv Marco Liorni annuncia un cambio di programma: “In autunno succederà…” Il conduttore scopre le carte per l'autunno: un suo programma affronterà dei cambiamenti Marco Liorni ha ripreso il suo posto al timone di Reazione a ... Programmi TV e Spettacolo Reazione a Catena 2022. Una certezza c’è: anche oggi, puntuale su Rai 1, torna l’appuntamento imperdibile con Reazione a Catena, il quiz game più amato e seguito dal pubblico. Quello che tiene compagn ... ha ripreso il suo posto al timone di Reazione a catena. Il game show estivo di Rai1 si sta confermando come al solito una macchina da guerra in termini di ascolti e il format andrà avanti ...La giornata di ieri martedì 5 luglio è stata una di quelle speciali per. Il noto conduttore Rai ha guidato un'altra puntata del suo Reazione a catena , cavallo che si sta rivelando come al solito vincente per mamma Rai. Il presentatore ha condotto un'altra ... Marco Liorni annuncia un cambio di programma: "In autunno succederà..." Il conduttore scopre le carte per l'autunno: un suo programma affronterà dei cambiamenti Marco Liorni ha ripreso il suo posto al timone di Reazione a ...Reazione a Catena 2022. Una certezza c’è: anche oggi, puntuale su Rai 1, torna l’appuntamento imperdibile con Reazione a Catena, il quiz game più amato e seguito dal pubblico. Quello che tiene compagn ...