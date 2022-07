Maneskin al Circo Massimo, Damiano grida “fuck Putin” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – I Maneskin in concerto a Roma ribadiscono dal Circo Massimo il loro no alla guerra in Ucraina. Al termine del brano ‘Gasoline’, il frontman Damiano David indirizza un sonoro insulto al presidente russo, gridando “fuck Putin!”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Iin concerto a Roma ribadiscono dalil loro no alla guerra in Ucraina. Al termine del brano ‘Gasoline’, il frontmanDavid indirizza un sonoro insulto al presidente russo,ndo “!”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I Maneskin in concerto a Roma: l'energia di Zitti e Buoni ha dato il via allo show e scaldato il pubblico al Circo… - MediasetTgcom24 : Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo | Nel pubblico anche Angelina Jolie #maneskin… - fanpage : C’è anche Angelina Jolie tra il pubblico che sta assistendo al concerto dei #Maneskin al Circo Massimo a Roma - BettaninManuela : Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo | Nel pubblico anche Angelina Jolie ?@maneskinpage? come so… - fedram67 : RT @valfurla: Al circo massimo sono 34 gradi e tale Alessio ci sta spruzzando con l'idrante. Due ragazzine con le calze a rete mi hanno app… -