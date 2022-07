Maneskin al Circo Massimo, anche Angelina Jolie al concerto (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – anche Hollywood applaude i Maneskin al Circo Massimo. Tra i 70.000 spettatori accorsi al concerto evento della band romana, c’è anche Angelina Jolie, che sta girando in Italia il suo nuovo film da regista. In tribuna vip, anche Gabriele Muccino, Anna Foglietta e Anna Ferzetti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) –Hollywood applaude ial. Tra i 70.000 spettatori accorsi alevento della band romana, c’è, che sta girando in Italia il suo nuovo film da regista. In tribuna vip,Gabriele Muccino, Anna Foglietta e Anna Ferzetti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

