Manchester United | Ten Hag punta un attaccante del Lipsia

(Di sabato 9 luglio 2022) Erik ten Hag guarda in Germania per l'attacco: secondo il Times, il tecnico delha contattato Brian Brobbey dell'RB...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - dayfootball1981 : @davidemavelli Esatto! ???? P.S. Manchester United e Juventus hanno parlato di Pogba tutte le sessioni di mercato neg… - FodenFenomeno : Dopo aver provato il calcio di alto livello e aver fallito in maniera clamorosa, #pogba torna nel mediocre calcio i… -

Dopo il Monza, c'è il Milan quotato a 8: terza la Roma di Mourinho, che voleva 'Maurito' ai tempi del, quotata a 10. Seguono Juventus, Napoli,e Newcastle a 15. ...Esordirà il portiere Svilar, mentre a gara in corso potrebbe avvenire il debutto di Nemanja Matic, arrivato a parametro zero dal. Assente Abraham, davanti toccherà a Shomurodov e ...Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Everton, Bayern Monaco, Borussia Dortmound, Bayer Leverkusen, Lipsia, Paris Saint Germain, Monaco, Lille, Lione, Ajax, Porto, Benfica e ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...