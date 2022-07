Manchester United | Ronaldo non parte per la tournée in Asia | la decisione del club

(Di sabato 9 luglio 2022) Cristianonon è partito per ladelin: i Red Devils hanno preso unasulla possibile sanzione Cristianonon prenderàallache svolgerà inil. Sta ovviamente facendo rumore l’assenza del portoghese, che sembra intenzionato a lasciare i Red Devils dopo una sola stagione per continuare a giocare in Champions League. Tuttavia, non sono previste sanzioni dadellonei confronti dell’ex Juventus. A riferirlo è il Daily Star: ilinglese non avrebbe intenzione di punire CR7, ma il suo futuro è sempre più in bilico. L'articolo ...

