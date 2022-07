Manchester United, Cristiano Ronaldo non verrà punito per la sua assenza nella tournèe in Asia (Di sabato 9 luglio 2022) Nessuna sanzione in arrivo per Cristiano Ronaldo, che per “motivi familiari” non prenderà parte alla tournèe Asiatica con il Manchester United. A riportarlo è il ‘Daily Star‘, che spiega come i red devils non hanno intenzione di punire il talento portoghese nonostante avrebbero la possibilità di farlo. E’ innegabile che CR7 fosse il giocatore più atteso dai tifosi Asiatici che accorreranno a guardare le partite, tuttavia il club non lo punirà. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Nessuna sanzione in arrivo per, che per “motivi familiari” non prenderà parte allatica con il. A riportarlo è il ‘Daily Star‘, che spiega come i red devils non hanno intenzione di punire il talento portoghese nonostante avrebbero la possibilità di farlo. E’ innegabile che CR7 fosse il giocatore più atteso dai tifositici che accorreranno a guardare le partite, tuttavia il club non lo punirà. SportFace.

