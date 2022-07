Maltrattamento animali, a Battipaglia rinvenuti tre cani in pessime condizioni (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acerno, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul Maltrattamento ai danni degli animali che registrano un aumento al sopraggiungere della stagione estiva, venivano allertati dalla Centrale Operativa in merito ad un presunto caso di Maltrattamento di cani nel comune di Battipaglia (Sa). Prontamente i militari allertavano l’ASL veterinaria e la polizia locale con le quali si portavano nei pressi del luogo indicato, un’abitazione privata. Venivano rinvenuti tre cani di razza pitbull, di cui uno legato con una catena e chiuso all’interno di un recinto metallico sprovvisto di copertura e pertanto esposto al pieno sole, un altro, sempre incatenato, detenuto all’interno di un angusto box ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acerno, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulai danni degliche registrano un aumento al sopraggiungere della stagione estiva, venivano allertati dalla Centrale Operativa in merito ad un presunto caso didinel comune di(Sa). Prontamente i militari allertavano l’ASL veterinaria e la polizia locale con le quali si portavano nei pressi del luogo indicato, un’abitazione privata. Venivanotredi razza pitbull, di cui uno legato con una catena e chiuso all’interno di un recinto metallico sprovvisto di copertura e pertanto esposto al pieno sole, un altro, sempre incatenato, detenuto all’interno di un angusto box ...

