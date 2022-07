Mai così basso il prezzo per iPhone 12 su Amazon: l’ultima offerta di oggi (Di sabato 9 luglio 2022) Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 12 e nel dettaglio parliamo del modello bianco da 128GB di memoria interna. Non è l’ultimo top di gamma approdato sul mercato di stampo Apple, ma resta uno degli smartphone più venduti dall’azienda di Cupertino, un vero successone che potrebbe far pensare a molti di acquistarlo ad un prezzo più conveniente. Andando più nello specifico ritroviamo questo iPhone 12 bianco da 128GB al prezzo di 669 euro ed è un’offerta davvero irrinunciabile, considerando come qualche giorno fa il costo fosse più alto. Analizziamo meglio il prezzo per iPhone 12 su Amazon: riscontri sulla nuova offerta di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Quest’è presente suun’molto allettante che riguarda l’12 e nel dettaglio parliamo del modello bianco da 128GB di memoria interna. Non è l’ultimo top di gamma approdato sul mercato di stampo Apple, ma resta uno degli smartphone più venduti dall’azienda di Cupertino, un vero successone che potrebbe far pensare a molti di acquistarlo ad unpiù conveniente. Andando più nello specifico ritroviamo questo12 bianco da 128GB aldi 669 euro ed è un’davvero irrinunciabile, considerando come qualche giorno fa il costo fosse più alto. Analizziamo meglio ilper12 su: riscontri sulla nuovadi ...

