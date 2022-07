M5S: come un manipolo di scappati di casa ha affossato l’Italia (Di sabato 9 luglio 2022) Il peggior lascito del M5S è stato senza dubbio il germe dell’antipolitica. L’artificio retorico con cui i grillini hanno catturato l’attenzione e, successivamente, i voti di milioni di cittadini è stato semplice ed efficace: se le cose vanno male è perché i «politici» rubano. Un ragionamento di una pochezza, appunto, stellare. E tuttavia, proprio per la sua bassezza digeribile a chiunque, di una potenza dirompente. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2022 M5S: anatomia di un fallimento Il movimento di Grillo ha trovato la strada spianata da anni di narrazione giornalistica incentrata sulla corruzione nei partiti, le mazzette nei ministeri e il malaffare nelle istituzioni. Non che queste cose non esistano, anzi, ma va ricordato – per quanto risulti strano dirlo – che tali macchie esistevano anche durante i boom economici e nel pieno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Il peggior lascito del M5S è stato senza dubbio il germe dell’antipolitica. L’artificio retorico con cui i grillini hanno catturato l’attenzione e, successivamente, i voti di milioni di cittadini è stato semplice ed efficace: se le cose vanno male è perché i «politici» rubano. Un ragionamento di una pochezza, appunto, stellare. E tuttavia, proprio per la sua bassezza digeribile a chiunque, di una potenza dirompente. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2022 M5S: anatomia di un fallimento Il movimento di Grillo ha trovato la strada spianata da anni di narrazione giornalistica incentrata sulla corruzione nei partiti, le mazzette nei ministeri e il malaffare nelle istituzioni. Non che queste cose non esistano, anzi, ma va ricordato – per quanto risulti strano dirlo – che tali macchie esistevano anche durante i boom economici e nel pieno ...

Pubblicità

matteorenzi : Se Conte esce dal governo il M5S finisce a Di Battista che è più abile come leader di protesta. Se rimane al govern… - Giorgiolaporta : Ve lo ricordate come ci veniva venduto Super Mario #Draghi un anno fa? Era il Messia: sondaggi che lo davano al 120… - ItaliaViva : Serve ripristinare il principio di realtà nell'informazione: non è #Draghi che minaccia il #M5S, come scrive Pedull… - Shamone87665062 : RT @DavideR46325615: - VI SBLOCCO UN RICORDO - Sentite Renzi come tuonava contro la prescrizione, mentre oggi vorrebbe ripristinarla dopo c… - Mariang47614228 : RT @OrtigiaP: Siccità 'Lo strano caso del Lago di Como: il livello scende, mentre i bacini che lo alimentano a monte salgono' il volume d'a… -