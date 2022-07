"L'unica cosa che sa fare". Bassetti imbarazza Speranza: cosa non torna sul Covid (Di sabato 9 luglio 2022) Matteo Bassetti è intervenuto a Controcorrente, su Rete4, per fare il punto della situazione sul Covid, con la nuova ondata che sta travolgendo l'Italia, anche se senza fare i danni del recente passato. Il noto infettivologo si è occupato innanzitutto di quello che è diventato il caso del giorno: il concerto dei Maneskin, che ha sollevato perplessità di sedicenti esperti per la presenza di circa 70mila spettatori al Circo Massimo. “Non credo che a quel concerto vada la nonna ottantenne - ha esordito Bassetti - fondamentalmente oggi i ragazzi non devono andare ai Covid party, ma se sono vaccinati e si contagiano dov'è il problema? Questo virus più circola e più crea immunità naturale. C'è un lavoro che sarà pubblicato a brevissimo che dimostra come l'immunità generata dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Matteoè intervenuto a Controcorrente, su Rete4, peril punto della situazione sul, con la nuova ondata che sta travolgendo l'Italia, anche se senzai danni del recente passato. Il noto infettivologo si è occupato innanzitutto di quello che è diventato il caso del giorno: il concerto dei Maneskin, che ha sollevato perplessità di sedicenti esperti per la presenza di circa 70mila spettatori al Circo Massimo. “Non credo che a quel concerto vada la nonna ottantenne - ha esordito- fondamentalmente oggi i ragazzi non devono andare aiparty, ma se sono vaccinati e si contagiano dov'è il problema? Questo virus più circola e più crea immunità naturale. C'è un lavoro che sarà pubblicato a brevissimo che dimostra come l'immunità generata dalla ...

