L’Osservatore Romano critica l’ordine esecutivo di Biden: «Vara norme pro aborto» (Di sabato 9 luglio 2022) L’Osservatore Romano stigmatizza il gesto del presidente Usa Joe Biden che ieri ha firmato un ordine esecutivo per il diritto all’aborto. Il presidente Biden “Vara norme pro aborto”, il titolo del quotidiano d’Oltretevere sulla decisione in contrapposizione alla recente della Corte suprema Usa. Sull’ordine firmato da Biden «Sono parole dure – scrive il quotidiano della Santa Sede – quelle con cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, torna sulla decisione della Corte suprema che, il 25 giugno, ha abolito la sentenza “Roe Wade” con la quale, nel 1973, aveva legalizzato l’aborto nel Paese». LEGGI ANCHE Usa, storica sentenza della Corte Suprema: annullato il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022)stigmatizza il gesto del presidente Usa Joeche ieri ha firmato un ordineper il diritto all’. Il presidentepro”, il titolo del quotidiano d’Oltretevere sulla decisione in contrapposizione alla recente della Corte suprema Usa. Sulfirmato da«Sono parole dure – scrive il quotidiano della Santa Sede – quelle con cui il presidente degli Stati Uniti, Joe, torna sulla decisione della Corte suprema che, il 25 giugno, ha abolito la sentenza “Roe Wade” con la quale, nel 1973, aveva legalizzato l’nel Paese». LEGGI ANCHE Usa, storica sentenza della Corte Suprema: annullato il ...

