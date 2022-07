Los Angeles Fc vince il derby: 3-2 contro il Galaxy con Chiellini in panchina (Di sabato 9 luglio 2022) Il Los Angeles Fc torna al successo nel derby: battuto per 3-2 il Galaxy davanti del Banc of California Stadium (sold out). Si interrompe dunque il digiuno del LA, trascinato dal centrocampista ecuadoregno José Cifuentes, autore di una doppietta. Giorgio Chiellini, uno dei rinforzi estivi della squadra, è rimasto invece in panchina. Il tecnico Steve Cherundolo ha infatti ritenuto ancora insufficiente la preparazione dell’ex juventino, che ha assistito al match dalla tribuna. Molto acclamato dalla folla anche l’altro colpo di mercato del Los Angeles, il gallese Gareth Bale. “Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta – ha detto l’ex Real Madrid -. Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l’ora di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Il LosFc torna al successo nel: battuto per 3-2 ildavanti del Banc of California Stadium (sold out). Si interrompe dunque il digiuno del LA, trascinato dal centrocampista ecuadoregno José Cifuentes, autore di una doppietta. Giorgio, uno dei rinforzi estivi della squadra, è rimasto invece in. Il tecnico Steve Cherundolo ha infatti ritenuto ancora insufficiente la preparazione dell’ex juventino, che ha assistito al match dalla tribuna. Molto acclamato dalla folla anche l’altro colpo di mercato del Los, il gallese Gareth Bale. “Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta – ha detto l’ex Real Madrid -. Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l’ora di ...

