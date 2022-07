LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un oro e un argento di Duccio Marsili nel pattinaggio, Carola Garra trionfa nel powerlifting (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.30 MEDAGLIERE – Sono dunque fin qui arrivate una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo per l’Italia, attualmente sesta nel medagliere. 02.25 SOLLEVAMENTO PESI/powerlifting – In fase conclusiva la finale dei pesi medi donne. 02.20 pattinaggio VELOCITA’ – argento ITALIA! Duccio Marsili chiude secondo nei 500m in 43?386 alle spalle del colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres (43?256). Bronzo a Li-Yang Kuo (Taipei). Arriva dunque la seconda medaglia per l’azzurro dopo quella d’oro nei 200m. 02.15 pattinaggio VELOCITA’ – Ora l’ultima finale della giornata, quella dei 500m maschili: Marsili (Italia), Verdugo Campos ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.30 MEDAGLIERE – Sono dunque fin qui arrivate una medaglia d’oro, due d’e una di bronzo per l’Italia, attualmente sesta nel medagliere. 02.25 SOLLEVAMENTO PESI/– In fase conclusiva la finale dei pesi medi donne. 02.20VELOCITA’ –ITALIA!chiude secondo nei 500m in 43?386 alle spalle del colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres (43?256). Bronzo a Li-Yang Kuo (Taipei). Arriva dunque la seconda medaglia per l’azzurro dopo quella d’oro nei 200m. 02.15VELOCITA’ – Ora l’ultima finale della giornata, quella dei 500m maschili:(Italia), Verdugo Campos ...

