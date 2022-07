LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Semeraro scatenata nel karate! Marsili e Bramante in finale nei 1000m del pattinaggio

(Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.50 KARATE – Kumitè: Silviaaaaaaaaaaaa! Ancora lei, terza vittoria consecutiva: 3-0 all’americana Skylar Lingl. 18.46 KARATE – Kumitè:comanda attualmente 1-0 il match contro la statunitense Skylar Lingl. 18.43VELOCITA’ – Ladeimaschili è fissata per le 19.29 italiane. 18.40VELOCITA’ – Ottima notizia! L’Italia porta sia Ducciosia Giuseppenella finalissima dei, dove il favorito è il belga Bart Swings. 18.37 TIRO CON L’ARCO – Finali del Compound maschile. Il canadese Perkins si prende il bronzo, nel match contro l’indiano Verma ...

18.14 HOCKEY INLINE - Colombia - Canada 1 - 4: dopo lo svantaggio iniziale, incredibile reazione dei nordamericani, che vanno all'intervallo con un solido +3. 18.10 PATTINAGGIO VELOCITA' - Ora ci ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli azzurri del pattinaggio avanzano alle semifinali dei 1000m. Il paracadutismo passa allo stage di distanza CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 17.44 HOCKEY INLINE - E' iniziata Colombia-Canada: sudamericani subito in vantaggio 1-0. 17.41 PARACADUTI ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli World Games 2022, manifestazione sportiva ...