LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Semeraro scatenata nel karate! l’Italia del pattinaggio ci prova nei 1000m Bene Armando Fattoruso nel paracadutismo

(Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.10VELOCITA’ – Ora ci siamo! Al via le semifinali femminili dei. 18.07 KARATE – Kumitè: ancoraaaaaaaaa Silvia! Batte 4-0 la canadese Bratic. Ora nel terzo match della Pool B se la vedrà contro l’americana Skylar Lingl. 18.03– Si sta per completare il round “Distance”. Ricordiamo, in attesa di Mario, le misure di Francesco Italia e: 103,37 e 133,26. 18.00VELOCITA’ – Dieci minuti alla ripartenza del programma: le semifinali deifemminili.schiera Luisa Sophie Woolaway. 17.57 ...

