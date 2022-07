LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia protagonista nelle finali del pattinaggio, Crescenzo e Maresca in finale per il bronzo nel karate (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ItaliaNI IN GARA 01.15 karate – Mo Sheung Grace Lau realizza un 26.28 e va dunque a prendersi il bronzo, Carola Casale chiude ai piedi del podio. 01.10 karate – L’azzurra Casale totalizza un 25.54 con il suo esercizio, ora tocca a Lau. 01.05 karate – Ora Carola Casale affronta Mo Sheung Grace Lau (Hong Kong) nella finale per il bronzo del kata femminile. 01.00 karate – Mattia Busato chiude al quarto posto nel kata, l’azzurro ha ceduto allo statunitense Gakuji Tozaki nella finale per il bronzo (25.92-26.20). 00.55 DANZA SPORTIVA – Tra poco al via le eliminatorie dove l’Italia sarà presente ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLINI IN GARA 01.15– Mo Sheung Grace Lau realizza un 26.28 e va dunque a prendersi il, Carola Casale chiude ai piedi del podio. 01.10– L’azzurra Casale totalizza un 25.54 con il suo esercizio, ora tocca a Lau. 01.05– Ora Carola Casale affronta Mo Sheung Grace Lau (Hong Kong) nellaper ildel kata femminile. 01.00– Mattia Busato chiude al quarto posto nel kata, l’azzurro ha ceduto allo statunitense Gakuji Tozaki nellaper il(25.92-26.20). 00.55 DANZA SPORTIVA – Tra poco al via le eliminatorie dove l’sarà presente ...

Pubblicità

team_world : Visto che spesso ci fate domande su Eventi in Bus per andare ai concerti in pullman, abbiamo deciso di dare la paro… - giuseppeJ1306 : Siamo live dai scrivete - putino : Gli Stati Uniti hanno individuato almeno 18 'campi di filtrazione' per gli ucraini, creati dalle autorità russe e d… - yppi2011 : RT @paoloigna1: Nessuno alimenta la 'russofobia' più di #Lavrov. Chi ama la #Russia come me fortunatamente sa distinguere - albaccanale : RT @putino: Gli Stati Uniti hanno scoperto almeno 18 'campi di filtrazione' russi per gli ucraini. Tali campi sono stati creati su entrambi… -