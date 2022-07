LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia protagonista nelle finali del pattinaggio, Busato e Casale in semifinale nel kata (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ItaliaNI IN GARA 00.40 BOWLING – In corso i match validi per i sedicesimi di finale del tabellone femminile. 00.35 INLINE HOCKEY – Stati Uniti avanti 5-0 sul Canada nell’ultimo match di giornata, valido per il gruppo A del torneo maschile. 00.30 NUOTO PINNATO – Questo il riepilogo della giornata: https://www.oasport.it/2022/07/nuoto-pinnato-World-Games-2022-stefano-figini-settimo-sui-100-surface-assegnati-i-primi-titoli/ 00.20 NUOTO PINNATO – Si chiude il programma odierno con la vittoria della Colombia nella staffetta 4x50m maschile, seconda la Cina, terza la Germania. 00.15 pattinaggio VELOCITA’ – Tra poco dovrebbe ripartire il programma con le finali per ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLINI IN GARA 00.40 BOWLING – In corso i match validi per i sedicesimi di finale del tabellone femminile. 00.35 INLINE HOCKEY – Stati Uniti avanti 5-0 sul Canada nell’ultimo match di giornata, valido per il gruppo A del torneo maschile. 00.30 NUOTO PINNATO – Questo il riepilogo della giornata: https://www.oasport.it//07/nuoto-pinnato--stefano-figini-settimo-sui-100-surface-assegnati-i-primi-titoli/ 00.20 NUOTO PINNATO – Si chiude il programma odierno con la vittoria della Colombia nella staffetta 4x50m maschile, seconda la Cina, terza la Germania. 00.15VELOCITA’ – Tra poco dovrebbe ripartire il programma con leper ...

