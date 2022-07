LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di nuove medaglie nel pattinaggio, Crescenzo di bronzo nel karate (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ItaliaNI IN GARA 02.05 pattinaggio VELOCITA’ – Dopo l’argento sui 200m Asja Varani tornerà in pista e se la vedrà con Pajaro Guzman (Colombia), Schimek (Germania) e Chen (Taipei). Duccio Marsili proverà invece a bissare l’oro sfidando Verdugo Campos (Cile), Jimenez Torres (Colombia) e Kuo (Taipei). 02.00 pattinaggio VELOCITA’ – Ci sarà ancora Italia nelle ultime due finali del programma, quelle dei 500m maschili e femminili. 01.55 pattinaggio VELOCITA’ – Oro al Belgio con Rene Bart Swings (18) davanti al francese Martin Ferrie e al tedesco Nils Buhnemann (11). Cede purtroppo nel finale Giuseppe Bramante che dopo aver condotto praticamente tutta la gara in seconda posizione si deve ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLINI IN GARA 02.05VELOCITA’ – Dopo l’argento sui 200m Asja Varani tornerà in pista e se la vedrà con Pajaro Guzman (Colombia), Schimek (Germania) e Chen (Taipei). Duccio Marsili proverà invece a bissare l’oro sfidando Verdugo Campos (Cile), Jimenez Torres (Colombia) e Kuo (Taipei). 02.00VELOCITA’ – Ci sarà ancoranelle ultime due finali del programma, quelle dei 500m maschili e femminili. 01.55VELOCITA’ – Oro al Belgio con Rene Bart Swings (18) davanti al francese Martin Ferrie e al tedesco Nils Buhnemann (11). Cede purtroppo nel finale Giuseppe Bramante che dopo aver condotto praticamente tutta la gara in seconda posizione si deve ...

