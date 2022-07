LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di medaglie nel pattinaggio, Crescenzo di bronzo nel karate (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ItaliaNI IN GARA 01.45 karate – Dionysios si impone 1-0 su Maresca e conquista la medaglia di bronzo nel kumite -67 kg, l’azzurro si ferma dunque ai piedi del podio. 01.38 karate – L’azzurro Luca Maresca affronta il greco Xenos Dionysios nella finale per il bronzo del kumite -67 kg. 01.33 pattinaggio VELOCITA’ – Al via la finale eliminazione a punti 10000 metri dove Giuseppe Bramante cercherà di ben figurare. 01.30 karate – bronzo Italia! Angelo Crescenzo si impone su Abdullah Shaaban nella finale per il terzo gradino del podio del kumitè -60 kg. 01.25 pattinaggio VELOCITA’ – Nella finale ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLINI IN GARA 01.45– Dionysios si impone 1-0 su Maresca e conquista la medaglia dinel kumite -67 kg, l’azzurro si ferma dunque ai piedi del podio. 01.38– L’azzurro Luca Maresca affronta il greco Xenos Dionysios nella finale per ildel kumite -67 kg. 01.33VELOCITA’ – Al via la finale eliminazione a punti 10000 metri dove Giuseppe Bramante cercherà di ben figurare. 01.30! Angelosi impone su Abdullah Shaaban nella finale per il terzo gradino del podio del kumitè -60 kg. 01.25VELOCITA’ – Nella finale ...

