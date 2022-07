LIVE – Verona-Primiero 4-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 9 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Verona-Primiero, amichevole del precampionato 2022 dei veneti. Prima uscita di questo ritiro degli scaligeri, che sfidano una formazione locale per mettere minuti sulle gambe. Tra il rischio infortuni e la forma non al meglio, però, non sarà certo una passeggiata per i ragazzi di Cioffi. Appuntamento fissato per le ore 17 di sabato 9 luglio, chi riuscirà a conquistare il successo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Verona-Primiero 4-0 (19? Piccoli, 30? Faraoni, 34? Piccoli, 37? Piccoli) 37?- ANCORA PICCOLI! Grande azione sulla fascia sinistra, che supera i difensori in dribbling e conclude verso la porta di Campigotto. ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ladideldei veneti. Prima uscita di questo ritiro degli scaligeri, che sfidano una formazione locale per mettere minuti sulle gambe. Tra il rischio infortuni e la forma non al meglio, però, non sarà certo una passeggiata per i ragazzi di Cioffi. Appuntamento fissato per le ore 17 di sabato 9 luglio, chi riuscirà a conquistare il successo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA4-0 (19? Piccoli, 30? Faraoni, 34? Piccoli, 37? Piccoli) 37?- ANCORA PICCOLI! Grande azione sulla fascia sinistra, che supera i difensori in dribbling e conclude verso la porta di Campigotto. ...

zazoomblog : LIVE – Verona-Primiero 0-0 amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - #Verona-Primiero #amichevole - AthForthnet : RT @mpapagianni: Adriano Celentano - Si e' spento il sole (Live At Arena di Verona) - mpapagianni : Adriano Celentano - Si e' spento il sole (Live At Arena di Verona) - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Bologna, vicino il colpo Ferguson. Verona, fatta per Henry - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Verona, fatta per Henry. Bologna, Cambiaso in cima alla lista. - La Gazzetta dello Sport -