LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per la partenza, il Covid costringe al ritiro Bouchard e Laengen (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.02 Questa invece la classifica generale ad un terzo del viaggio. Chissà se i 4,8 km al 4,6% dell’ultima salita riuscirà a marcare qualche altra piccola differenza: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24:43:14 2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:35 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:10 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:18 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:31 6 BARDET Romain Team DSM 1:32 7 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:35 8 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 1:37 9 MAS Enric Movistar Team 1:43 10 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:55 13.00 Questa l’altimetria della tappa odierna: 12.57 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.02 Questa invece la classifica generale ad un terzo del viaggio. Chissà se i 4,8 km al 4,6% dell’ultima salita riuscirà a marcare qualche altra piccola differenza: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24:43:14 2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:35 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:10 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:18 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:31 6 BARDET Romain Team DSM 1:32 7 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:35 8 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 1:37 9 MAS Enric Movistar Team 1:43 10 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:55 13.00 Questa l’altimetria dellaodierna: 12.57 ...

