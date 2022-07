LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo in fuga, il gruppo si rimette in moto dopo la maxi caduta (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 14.11 Si stacca dal gruppo Gianni Moscon, scena purtroppo già vista in questo Tour. Altra giornata di grande sofferenza per il trentino che non riesce a trovare la condizione. 14.08 Sale a 3’20” il vantaggio dei battistrada su un tratto di strada che tira all’insù. Tra soli 8 km il percorso proporrà lo sprint intermedio di Montrond. 14.07 150 km al traguardo di Losanna. 14.05 In questo video si vede molto bene il momento della caduta di Vermaerke. Bruttissimo capitombolo per Quintana, bloccato proprio dallo statunitense finito per terra: Así ha sido el momento ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 14.11 Si stacca dalGianni Moscon, scena purtroppo già vista in questo. Altra giornata di grande sofferenza per il trentino che non riesce a trovare la condizione. 14.08 Sale a 3’20” il vantaggio dei battistrada su un tratto di strada che tira all’insù. Tra soli 8 km il percorso proporrà lo sprint intermedio di Montrond. 14.07 150 km al traguardo di Losanna. 14.05 In questo video si vede molto bene il momento delladi Vermaerke. Bruttissimo capitombolo per Quintana, bloccato proprio dallo statunitense finito per terra: Así ha sido el momento ...

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - nickbluebox : RT @Punkreas_Band: XXX e Qualcosa Tour ???? Chiudiamo la settimana con il @FoolFestivalMrv a Morrovalle (MC) info al link https://ffm/live… - Punkreas_Band : XXX e Qualcosa Tour ???? Chiudiamo la settimana con il @FoolFestivalMrv a Morrovalle (MC) info al link https://ffm… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: maxi-caduta in gruppo! Coinvolti tantissimi uomini di classifica… - valentinacst99 : RT @Giusy_Ultimo: sto pensando che manca poco e il tour di Niccolò finisce IO NON SONO PRONTA ONESTAMENTE IO MI ERO COSÌ TANTO ABITUATA A T… -