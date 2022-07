LIVE – Tour de France 2022, ottava tappa Dole-Losanna: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 9 luglio 2022) La DIRETTA testuale dell’ottava tappa del Tour de France 2022, che oggi propone la Dole-Losanna di 186,3 chilometri. Sconfinamento in Svizzera per la Grande Boucle, con l’arrivo nella città “olimpica” che si prospetta spettacolare e adatto a corridori esplosivi. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con aggiornamenti in tempo reale per non farvi perdere davvero nulla. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 COME VEDERE LA tappa IN TV ottava tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Latestuale dell’delde, che oggi propone ladi 186,3 chilometri. Sconfinamento in Svizzera per la Grande Boucle, con l’arrivo nella città “olimpica” che si prospetta spettacolare e adatto a corridori esplosivi. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, conin tempo reale per non farvi perdere davvero nulla. Segui ila partire dalle 13:20 COME VEDERE LAIN TV: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso e sconfinamento in Svizzera a Losanna - rebmustdie : ah ero troppo occupata a piangere vero madonna noi siamo stati benedetti da neon gravestones, leave the city e band… - TSOWrestling : Ecco i risultati della quinta tappa del tour estivo di #WWENXT: #NXTCitrusSprings! #TSOW // #TSOS - ukadultwebcams : _ghettoprincess -