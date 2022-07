LIVE – Portogallo-Svizzera 2-2 | Europei femminili 2022 DIRETTA

(Di sabato 9 luglio 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Tutto pronto per la partenza della più importante manifestazione continentale, l’Inghilterra padrone di casa va a caccia del titolo, ma anche le azzurre di Milena Bertolini vogliono provare a stupire. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 9 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA2-2 (2? Sow, 5? Kiwic, 59? Diana, 65? Silva) 65? – Uno/due micidiale, la pareggia il ...

zazoomblog : LIVE – Portogallo-Svizzera 0-2 Europei femminili 2022 (DIRETTA) - #Portogallo-Svizzera #Europei - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ??????????????? Euro D, fase a gironi 18h00 Portogallo ???? -????Svizzera - Calciodiretta24 : Europei, Portogallo - Svizzera: diretta live e risultato in tempo reale - pimpi59 : Quando è stato tolto obbligo mask sapevamo già che BA.5 avrebbe causato problemi enormi (Portogallo, Danimarca). An… - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Oporto, Portogallo -

Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol: si va in campo!score Le svedesi sono arrivate sul ... Diretta/Svizzera donne (risultato 0 - 0) streaming video tv: si gioca! DIRETTA OLANDA ......score La Svizzera da parte sua sta dimostrando di essere solida e di volere puntare in alto. Adesso non resta loro che gestire il doppio vantaggio. Il tempo però non manca e il...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 9 luglio 2022.La partita Portogallo - Svizzera del 9 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli Europei femminili ...