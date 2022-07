LIVE – Portogallo-Svizzera 0-2 | Europei femminili 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Tutto pronto per la partenza della più importante manifestazione continentale, l’Inghilterra padrone di casa va a caccia del titolo, ma anche le azzurre di Milena Bertolini vogliono provare a stupire. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 9 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA0-2 (2? Sow, 5? Kiwic) 15? – Attacca ancora la. Vuole chiuderla ...