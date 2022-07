LIVE – Olanda-Svezia 1-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di sabato 9 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Olanda-Svezia, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Tutto pronto per la sesta partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, sabato 9 luglio, alle ore 21 a Sheffield. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Olanda-Svezia 1-1 (36? Andersson, 52? Roord) 52? – Pareggio dell’Olanda. A segno Roord per le Orange. 46? – Ci siamo, ricomincia il match. 45? + 7? – Finisce qui il primo tempo, dopo ben 7 minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi. Olanda 0 – Svezia 1. 42? – Ancora un infortunio nell’Olanda. Costretta ad ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la prima giornata degli. Tutto pronto per la sesta partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, sabato 9 luglio, alle ore 21 a Sheffield. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA1-1 (36? Andersson, 52? Roord) 52? – Pareggio dell’. A segno Roord per le Orange. 46? – Ci siamo, ricomincia il match. 45? + 7? – Finisce qui il primo tempo, dopo ben 7 minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi.0 –1. 42? – Ancora un infortunio nell’. Costretta ad ...

Pubblicità

live_dom : RT @fdragoni: Quello che faceva #Stalin in maniera per ora un po' meno cruenta sta succedendo in Olanda. Io sto coi contadini olandesi. Fat… - Calciodiretta24 : Europei femminili, Olanda - Svezia: diretta live e risultato in tempo reale - live_dom : RT @VivoLibera: Olanda bloccata da una settimana dalle proteste degli agricoltori che ieri hanno scaricato quintali di letame sul Palazzo d… - infoitsport : LIVE FIBA WC - Esordio di Pozzecco con l'Italia in Olanda 2° quarto - infoitsport : LIVE FIBA WC - Esordio di Pozzecco con l'Italia in Olanda 4° quarto 32' -